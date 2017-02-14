Artırılmış Gerçeklik iPhone 8'in Kilit İşlevi Olabilir!

Apple'ın iPhone 8'de artırılmış gerçekliğe yöneleceğine dair yeni bir iddia var!

AR, iPhone 8'in Kilit İşlevi Olabilir!

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