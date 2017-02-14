Artırılmış Gerçeklik iPhone 8'in Kilit İşlevi Olabilir!
Apple'ın iPhone 8'de artırılmış gerçekliğe yöneleceğine dair yeni bir iddia var!
iPhone 8, Apple'ın artırılmış gerçeklik teknolojisini telefonuyla birleştirdiği ilk iPhone olabilir.
CEO Tim Cook'un artırılmış gerçekliğe (AR) olan ilgisini biliyoruz. Goldman Sachs analisti Simona Jankowski'nin iddiasına göre sonraki nesil iPhone'da artırılmış gerçekliğin en önde planda olma ihtimali var. "3 boyutlu algılama işlevselliği, güçlü bir artırılmış gerçeklik işlevi seti sunabilir ve bu, bizce 10. yıldönümüne özel iPhone'u diğerlerinden ayıran kilit özellik olabilir." Analist, Apple'ın yenilik anlamında "önemli adımlar" atacak AR işlevleri de sunabileceğini söylüyor.
Apple'ın optik teknoloji üreticisi Lumentum ile 3 boyutlu algılama işlevleri üzerinde çalıştığını hatırlatan analiste göre Lumentum, gelecekteki çalışmalarının "yüksek hacimli mobil cihaz uygulaması" olarak tanımlanan bir iş üzerinde yoğunlaşacağını söylüyor.
Apple'ın telefonunda artırılmış gerçeklik işlevleri sunabileceğini ilk defa duymuyoruz ancak bu yeni iddialar, öncekileri kuvvetlendiriyor. Apple'ın yakın bir geçmişte Metaio ve Flyby Media'yı da satın aldığını hatırlarsak, yeni iPhone'un AR yetenekleriyle donatılması imkansız görünmüyor.
Zeynel A. Öztürk
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