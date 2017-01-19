Bu Emoji'ler iPhone'u Kilitliyor!

Henüz keşfedilen bu yöntemle iPhone uzaktan, zahmetsizce kilitlenip çökertilebiliyor!

Bu Emoji'ler iPhone'u Kilitliyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Variation selector kodunuda ekleseydiniz keşke. Yapılışı pek anlaşılmıyor. Emojileri tek tek mi atıcaz yoksa bir satırda mı?

Küçücük kod hataları nelere sebep olabiliyor sonuç ortada. Yazılım işi zor iş.

Bunların açıklaması bile sakıncalı,şimdi bunları öğrenen arkadaş veya sevmediği kişilerin telefonlarına zarar vermelerine sebeb olacaktır.

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