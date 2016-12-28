Carrie Fisher, Star Wars'un Prenses Leia'sı, öldü!
Tüm Star Wars hayranlarının tartışmasız tek prensesi, artık aramızda değil. Carrie Fisher'ı kaybettik. İşte yaşananlar ve etkileyici veda mesajları...
1977 yılında, bilim kurgu türünü çok daha ileriye taşıyacak, video film sektörünü kökten değiştirecek ve kendi kültürünü yaratacak olan Star Wars serisi ile tanıştık. Star Wars Episode 4, Luke Skywalker, Han Solo gibi isimleri, bir daha hiç çıkmamak üzere hayatımıza sokmayı başardı. Ama tüm bu isimlerin yanında, belki de çok daha özel bir isim daha vardı: Prenses Leia. O, o günde dek bilinen prenseslere hiç benzemiyordu. Köşesinde oturup, birinin onu kurtarmasını beklemiyordu. Aksine, eline silahını alıp Strormtrooper'lara meydan okuyor, Darth Vader'a, kaba tabiriyle korkusuzca "posta koyuyordu."
İşte bu özel karakteri canlandıran Carrie Fisher, artık aramızda değil. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirdiği açıklanan ve yoğun bakımda tutulan Fisher, birkaç saat önce hayata gözlerini yumdu.
Aslında Star Wars serisi, Fisher'ın ilk sinema deneyimi değildi. Sanatçı, daha öncesinde, 1975 yılında "Shampoo" isimli filmde de boy göstermişti.
Yine aslında, Carrie Fisher, aslında doğuştan ünlü bir isimdi. Babası ünlü şarkıcı Eddie Fisher ve annesi, aktrist Debbie Reynolds idi.
Son olarak Star Wars: The Force Awakens'ta general olarak karşımız çıkan sanatçı, aynı zamanda rekorlar kıran kitapların yazarı ve önemli bir aktivist olarak da hatırlarımızda kalacak.
Prenses Leia'ya veda
Carri Fisher'ın ölümü, pek çok ünlü ismin ve hayranlarının sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla internetin de gündemine oturdu. Aşağıda, ünlü isimlerin Twitter mesajlarını bulabilirsiniz.
"She was Princess Leia to the world but a special friend to all of us. We will miss her dearly." -Kathleen Kennedy https://t.co/E96OuqnFQL pic.twitter.com/lr0rm0sRxc— Star Wars (@starwars) 27 Aralık 2016
no words #Devastated pic.twitter.com/R9Xo7IBKmh— Mark Hamill (@HamillHimself) 27 Aralık 2016
I'll be waiting right here mommy. #CarrieFisher @carrieffisher #princessleia pic.twitter.com/sfwVBCBvUE— Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 24 Aralık 2016
I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished.— William Shatner (@WilliamShatner) 27 Aralık 2016
RIP pic.twitter.com/pwEpWZ3w08— philip lord (@philiplord) 27 Aralık 2016
#CarrieFisher was so witty and provocative and unrelentingly interesting. Goddamn, I loved her. Everyone did.— Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 27 Aralık 2016
Gone way too soon. RIP Carrie Fisher. https://t.co/2IPyP1DYYD— Lynda Carter (@RealLyndaCarter) 27 Aralık 2016
Carrie Fisher was smart, funny, talented, surprising, and always a hell of a fun time to be around. Family Guy will miss her immensely.— Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 27 Aralık 2016
Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie— Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 27 Aralık 2016
R.I.P.
Carrie Fisher. RIP. What a talent. What a year. pic.twitter.com/yEFfv2GN6K— Zach Braff (@zachbraff) 27 Aralık 2016
We've lost a true gem with Carrie Fisher's passing. Her humor, talent and brutal honesty were gifts to the world. Her voice will be missed.— Larry King (@kingsthings) 27 Aralık 2016
We are deeply saddened to hear the news of Carrie Fisher's passing. Nothing in our universe will ever be the same. pic.twitter.com/3xROJkznE9— StarWars Celebration (@SW_Celebration) 27 Aralık 2016
The news of Carrie Fisher passing away is simply terrible.— Dane Cook (@DaneCook) 27 Aralık 2016
I had my action figures & Star Wars cards out in a show of support this week. pic.twitter.com/4Rn1VjFnnd
We just lost a great ally for mental health and addiction. Be strong, be as strong as she'd want you to be. Rest in paradise @carrieffisher pic.twitter.com/vxDJkVag06— Margaret Cho (@margaretcho) 27 Aralık 2016
R.I.P. Carrie Fisher. A brilliantly funny, talented woman. We will miss your humor now more than ever.— Albert Brooks (@AlbertBrooks) 27 Aralık 2016
Bob Iger, chairman and CEO, The Walt Disney Company, on Carrie Fisher's passing: pic.twitter.com/syIhNC5ULa— Disney D23 (@DisneyD23) 27 Aralık 2016
Steven Spielberg on Carrie Fisher: "She didn't need The Force. She was a force of nature..." pic.twitter.com/lrDqp1KDOL— Anthony Breznican (@Breznican) 27 Aralık 2016
I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO— DARTH VADER (@isDARTHVADER) 27 Aralık 2016
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