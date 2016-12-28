Carrie Fisher, Star Wars'un Prenses Leia'sı, öldü!

Tüm Star Wars hayranlarının tartışmasız tek prensesi, artık aramızda değil. Carrie Fisher'ı kaybettik. İşte yaşananlar ve etkileyici veda mesajları...

Carrie Fisher, Star Wars'un Prenses Leia'sı, öldü!

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