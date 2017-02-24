Cortana'nın Android Sürümünü Güncellendi!

Cortana'nın Android sürümü, gelişmiş bildirim seçenekleri ile güncellendi!

Cortana'nın Android Sürümünü Güncellendi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Cortana Türkiye'de servis vermediği için marketten indirilemiyor. 2.1.8. 1690 enus release beta versiyon APK 'sını apkmirror sitesinden indirip, yükleyebilirsiniz.

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