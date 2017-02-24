Cortana'nın Android Sürümünü Güncellendi!
Cortana'nın Android sürümü, gelişmiş bildirim seçenekleri ile güncellendi!
Microsoft, Android için yayınladığı Cortana uygulamasını güncelledi. Bir kaç küçük iyileştirme ile Google'ın işletim sisteminde çalışan dijital asistan hayatı biraz daha kolay hale getirecek.
Google Play'de yayınlanan sürüm 2.1.7.1578-enus'ün notlarında üç küçük yenilik bulunuyor:
- En sevdiğiniz yerleri ayarlardan değiştirebilirsiniz.
- Bildirim ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
- Uygulamanın istemsiz olarak kapanması sorunu çözüldü.
Garip şekilde, bazı Android cihazlarında Google Play nedense Aralık ayından kalma 2.0.2 sürümünün notlarını gösteriyor, hem de 2.1.6'dan 2.1.7'ye geçiyor olsanız bile. Bu sorunun sebebinin yamaların her yerde aynı anda yayınlamaması olabileceğini düşünüyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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Cortana Türkiye'de servis vermediği için marketten indirilemiyor. 2.1.8. 1690 enus release beta versiyon APK 'sını apkmirror sitesinden indirip, yükleyebilirsiniz.