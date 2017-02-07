"Düzinelerce iOS Uygulaması Verilerinizi Koruyamıyor"

Bir güvenlik araştırmacısı, düzinelerce iPhone uygulamasının verilerinizi koruyamadığını iddia etti!

"Düzinelerce iOS Uygulaması Verileri Koruyamıyor"

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