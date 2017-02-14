Eddy Cue, 'Planet of the Apps' Şovunu Anlatıyor
Apple'ın TV programı Planet of the Apps, bu bahar yayına başlayacak!
Geçen sonbaharda hakkında bir çok detayı duyduğumuz, Apple Music'de yayınlanacak olan televizyon şovu 'Planet of the Apps'ın fragmanı yayınlandı. Apple'ın yöneticisi Eddy Cue ve ortak yapımcı Ben Silverman'ın yaptığı açıklamaya göre şov, söz verildiği gibi dört jüri üyesinin (Will.i.Am, Gary Vanerchuk, Gwyneth Paltrow ve Jessica Alba) yönettiği, yarışmacıların girişimci uygulama tasarımlarıyla yarıştığı bir program olacak.
Yarışma mantık olarak 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye'ye oldukça benziyor, ancak bu sefer tema teknoloji dünyasındaki girişimcilerin uygulama tasarımları yarışıyor. Şov sadece Apple Music'den izlenebilecek. Cue'nin açıklamasına göre şov şimdiden 20 milyon takipçiye sahip.
Ali Ruhi Öztürk
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