En İlginç Oyun Hataları!
Oyun tarihinin bu en ilginç dört hatası, "yapımcılar ne düşünüyordu acaba?" dedirtiyor!
"Kusursuz oyun" diye bir şey olmaz! Her zaman oyunlarda hatalar ya da unutulmuş şeyler olacak. Bu hataların bazıları insanın oyun zevkini mahvedecek cinsten oluyor: Oyunun en heyecanlı yerinde düşmanlarınıza son darbeyi indirecekken tüm çabalarınızın heba olduğunu görebilirsiniz. Bazı hatalarsa sanki oyuncuyu eğlendirmek için bilerek yapımcılar tarafından oraya yerleştirilmiş hissi verebiliyor. Daha az sayıda karşımıza çıkan hatalarsa ne yaptığını bilen oyuncuların elinde, en iyi hile kodlarının bile başaramayacağı işleri başarabiliyor. Bu yazıda, oyun tarihinin en büyük dört hatasını ele almak istiyoruz.
Diablo: Eşya kopyalamak
Oyun tarihinin en büyük hatalarından biri Diablo serisinin ilk oyununda elimizdeki herhangi bir nesneyi kopyalamamıza izin veren hileydi. Oyunda elimizde olan nesne ya da altını kopyalamak için tek yapmanız gereken önce yere bırakmak, sonra da tekrar alma komutunu verdikten sonra başka bir nesneyi seçmekti. Böylece oyun, seçtiğiniz nesnenin yerine yerdeki nesnenin bir kopyasını veriyordu. Bu şekilde sabırlı bir oyuncu, bir daha altın ya da değerli nesne sıkıntısı çekmeden oyunu oynayabiliyordu.
Bu hatanın Diablo gibi, keşfetmek ve yeni silahlar/nesneler bulmak üzerine kurulu bir oyunu nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz. Hata keşfedilip kulaktan kulağa yayıldıktan sonra pek çok oyuncu için Diablo artık zevkle oynanan bir oyun olmaktan çıkmıştı. Hatanın nasıl kötüye kullanılabileceğini bu detaylı videoda görebilirsiniz.
Pokémon, Super Smash Bros. Melee ve Donkey Kong
Pokémon: Missingno
Nintendo Gameboy için yapılmış Pokémon oyununda Veridian City'i ziyaret edenler eğer doğru işlemleri doğru sırada yaparlarsa karşılarına Missingno isimli bir Pokémon çıkıyordu. Missingno aslında yapımcıların oyunda aslında var olmaması gereken bir Pokémon belirdiğinde kullanılmak üzere oyuna yerleştirdikleri "Missing No" (Eksik No) ifadesinin bir türevi. Missingno oyuncuların karşısına bir piksel yığını olarak çıkıyor. Oyuncular isterlerse onu yakalayabiliyorlar. Ancak bunu yaparlarsa oyunun grafiklerinin bir kısmını bozulmasını da kabul etmeleri gerekiyor. Karşılığındaysa oyundaki en güçlü Pokémonlardan birine sahip oluyor ve sınırsız sayıda Magic Ball elde ediyorlar.
Super Smash Bros. Melee: Master Hand olarak oynayın
Herhangi bir oyunda bulunabilecek en "garip" hatalardan biri de Super Smash Bros. Melee'de, düşmanlarınızdan biri olan Master Hand'in yerine geçmemizi sağlayan hata. Oyun piyasaya sürüldükten yıllar sonra keşfedilen hatadan faydalanabilmek için şu adımları izlemek gerekiyordu: Oyuna iki kontrol cihazı bağlayın (Bunlardan biri üçüncü porta takılı olmalı); Üçüncü porta bağlı olan kontrol cihazı bir karakter seçmemeli, sadece isim belirleme ekranında A tuşuna basmalı; Diğer oyuncu bir karakter seçmeli ama geri tuşuna basmamalı; Bunun ardından iki oyuncu da aynı anda A tuşuna basmalı. Artık bir harita seçerek oyuna Master Hand olarak başlayabilirsiniz. Bu hatayı ilk kim, nasıl keşfetti, doğrusu çok merak ediyoruz.
Donkey Kong: Ölüm ekranı
Donkey Kong'da 22. bölüme kadar gelmeyi başaran oyuncular ilginç bir şeyle karşılaşıyordu: Hiçbir şey! Oyunun sona erdiğini belli eden hatanın orada olmasının çok garip bir nedeni var. Oyunu geliştiren ekip hiçbir oyuncunun bu aşamaya gelemeyeceğine inanıyormuş. Bu aşamadan sonra herhangi bir kod yazılmadığı için oyun ne yapması gerektiğini bilemiyor. Oyuncuya "kazandığını" söylemenin garip bir yolu...
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