Facebook, Videoların Ortasına Reklam Yerleştiriyor

Facebook, Youtube'un videoların ortasına koyduğu reklamlara özendi ve ortaya bu çıktı!

Facebook, Videoların Ortasına Reklam Yerleştiriyor

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