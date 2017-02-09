Facebook'ta 1 Saatiniz 1 Dakika Gibi Geçiyorsa...

Facebook'ta dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsanız, bunun nedenini artık öğrenebilirsiniz!

Facebook'ta 1 Saatiniz 1 Dakika Gibi Geçiyorsa...

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