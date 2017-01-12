Galaxy Note 7'de Son Durum!

Samsung, Galaxy Note 7'yi satın alanların ne kadarının telefonlarını iade ettiğini açıkladı; etmeyenleri bir kez daha uyardı!

Galaxy Note 7'de son durum!

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