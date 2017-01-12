Galaxy Note 7'de Son Durum!
Samsung, Galaxy Note 7'yi satın alanların ne kadarının telefonlarını iade ettiğini açıkladı; etmeyenleri bir kez daha uyardı!
Samsung'dan gelen son açıklamaya göre, geri çağırma kararından önce satılan Galaxy Note 7'lerin yüzde 96'lık bir kısmı, iade edilmiş durumda. Bunda, şarj olma oranını büyük ölçüde düşüren ve telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiren güncellemelerin etkili olduğu açık.
Her ne kadar açıklamada belli bir bölgeden bahsedilmese de, bahsi geçen iade oranının ABD pazarına ait olduğu düşünülüyor. Ancak diğer pazarlarda da durumun benzer olduğu biliniyor.
Yüzde 96 her ne kadar yüksek bir oran da olsa, geriye kalan yüzde 4'lük kesimin halen tehlikeli bir cihazı kullandığı göz ardı edilmemeli. Galaxy Note 7'sini iade etmek istemeyen bazı kullanıcılar bulunduğu bir gerçek. Samsung, bu kesimin de telefonlarını iade etmesi gerektiğini; aksi halde hem kendileri, hem de çevreleri için tehlike yarattıklarının unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor.
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