Galaxy S8, 8GB RAM ile Gelebilir!
Samsung, Galaxy S8'e bu kadar çok RAM'i gerçekten ekleyebilir mi? Bir iddiaya göre evet!
Galaxy S8'in 8GB RAM'e sahip ilk amiral gemisi olacağına dair yeni işaretler var.
Weibo'daki paylaşıma göre Galaxy S8, farklı bölgeler için iki farklı model olarak üretilecek. Bu modellerden biri sekiz çekirdekli Snapdragon 835'e sahipken diğeri, model numarası henüz bilinmeyen bir Exynos işlemciyle gelecek. UFS 2.1 flaş bellek ve 8GB RAM'le geleceği söylenen Galaxy S8, fazlasıyla güçlü bir telefon olabilir. Şimdilik çoğu uygulamanın bu miktardaki RAM'in avantajlarından yararlanmadığı söyleniyor. Standart laptop'lardaki RAM miktarından fazla olan 8GB RAM'i Galaxy S8'in nasıl kullanacağı, şimdilik merak konusu.
Galaxy S8'in 4K ekrana, daha iyi bir kameraya ve pile de sahip olacağı konuşuluyordu. Samsung'un Galaxy S8'i ve daha büyük Galaxy S8 Plus'ı Şubat'taki MWC'de veya Nisan'da New York'taki bir etkinlikte tanıtması bekleniyor.
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