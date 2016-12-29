Galaxy S8, 8GB RAM ile Gelebilir!

Samsung, Galaxy S8'e bu kadar çok RAM'i gerçekten ekleyebilir mi? Bir iddiaya göre evet!

Galaxy S8, 8GB RAM ile Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Küba, İlk Bilgisayar Fabrikasını Açıyor!
Twitter Hesap Silme ve Dondurma Rehberi 2017
Galaxy S8'e Harici S Pen Desteği Eklenebilir!
LG'den "Sihirli" Bluetooth Hoparlör!
Apple Campus 2 Tamamlanmak Üzere!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir