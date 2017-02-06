Google Now Yakında Kullanımdan Kaldırılabilir

Android'li telefonunuzda Google'ın "saf" Android görünümünü elde etmenizi sağlayan Google Now, yakında bize elveda diyebilir!

Google Now Yakında Kullanımdan Kaldırılabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Konuşamayan ALS Hastaları ile İletişim Kuruldu...
Apple Watch Bu Patentle Pil Ömrünü Uzatabilir
Android Nougat'ta Varsayılan Uygulama Seçme
Volkswagen'i, Dieselgate Skandalı da Durduramadı!
Tanımanız Gereken 5 PC Bakımı Aracı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir