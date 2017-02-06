Google Now Yakında Kullanımdan Kaldırılabilir
Android'li telefonunuzda Google'ın "saf" Android görünümünü elde etmenizi sağlayan Google Now, yakında bize elveda diyebilir!
Android'in en sıkıcı taraflarından bir tanesi, üreticiler tarafından telefona eklenen özel arayüzler. Son yıllarda durum eskisi kadar can sıkmasa da çoğu kullanıcı, Google'ın arayüzünü kullanmayı tercih ediyor. Google'ın Nexus telefonlarda kullandığı launcher'ı (giriş ekranı), bir süredir tüm Android kullanıcıları tarafından Google Play Store'dan indirilebiliyor. Ancak yeni Google Pixel telefonlarla baştan tasarlanan launcher'ın ardından Google Now, yakında tarihe karışabilir.
Android Police'e göre Google, Google Mobile Services'ı (GMS) kullananlara Now launcher'ın Play Store'dan ve GMS paketinden 2017'nin ilk çeyreğinde kaldıracağını söyleyen bir eposta gönderdi. Google'a göre Android giriş ekranını sağa kaydırıp arama ve kartlı haber akışını görmek isteyenler, GMS'deki "Search Launcher" uygulamasını kullanabilecekler.
Telefonundaki launcher'ı Google Now ile değiştirmek isteyenler ise artık bunu yapamayacaklar. Yine de çoğu Android'li telefonda ekranı sağa kaydırarak Google aramasına ulaşma özelliği bulunduğundan, bu özellik için Google Now'a ihtiyacınız olmayabilir. Google'ın gelecekte Pixel launcher'ı tüm Android'li telefonlara açma ihtimali de var, sonuçta Google Now launcher ile çoğumuz bu şekilde tanışmıştık.
Zeynel A. Öztürk
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