İnsanlara Karşı Air Hockey Oynayan Robot!
Bir telefon yardımıyla çalışan bu Air Hockey robotu, insanları çok zor durumda bırakıyor! Kendi gözlerinizle görün.
Robotların yetenekleriyle insanları ezip geçtiğini seyretmek size keyif mi veriyor? O halde telefon, Ardunio ve bir robot koldan oluşan air-hockey robotunun insanı nasıl yendiğini izlemelisiniz.
Sistem, diskin masa üzerindeki konumunu takip ederek ve nereye gittiğini tahmin ederek çalışıyor. Robot, atakları aktif olarak engelleyebildiği gibi, insanları düzenli olarak mağlup edebiliyor.
Sistemin nasıl çalıştığı şöyle tarif ediliyor: "Akıllı telefonun kamerası, oyun alanını seyreder. Kameranın yakaladığı veriler, gerçek zamanlı olarak telefon tarafından işlenir. Diskin ve robot kolunun konumu algılanır ve telefonunuz, karar vererek robota ne yapacağını Wi-Fi üzerinden söyler.
Telefonunuz artırılmış gerçeklik cihazına dönüşür ve tahmin edilen yörüngeleri ve oyunla ilgili tüm nesnelerin konumlarını gösterir."
Dilerseniz, buradaki talimatları izleyerek kendi robotunuzu oluşturabilirsiniz. Projenin sahibi Jose Julio, kaynak kodunu dahi yayınlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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