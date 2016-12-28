İnsanlara Karşı Air Hockey Oynayan Robot!

Bir telefon yardımıyla çalışan bu Air Hockey robotu, insanları çok zor durumda bırakıyor! Kendi gözlerinizle görün.

Oynat İnsanlara Karşı Air Hockey Oynayan Robot! Bir telefon yardımıyla çalışan bu Air Hockey robotu, insanları böyle yenebiliyor!

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