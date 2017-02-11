iPhone 7'lere Moment İle Daha İyi Kamera Geliyor

iPhone 7 ve 7 Plus'ın halihazırda iyi olan kamerası, bu aparat ile daha da müthiş olabilecek!

iPhone 7'lere Moment İle Daha İyi Kamera Geliyor

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