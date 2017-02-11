iPhone 7'lere Moment İle Daha İyi Kamera Geliyor
iPhone 7 ve 7 Plus'ın halihazırda iyi olan kamerası, bu aparat ile daha da müthiş olabilecek!
Akıllı telefonlar için çok sayıda aksesuar görüyoruz. Bunlar arasında çok sayıda batarya kılıfı mevcut. Öte yandan yine ek modüllerle de telefon kullanımını zenginleştiren aksesuar üreticileri, bu defa Apple'ı hedef almışlar.
Moment adında bir üretici, başlattığı Kickstarter projesiyle iPhone 7 ve 7 Plus'a özgü aksesuarlarını sergiliyor. Moment Battery Photo Case ve Photo Case gibi iki farklı ürünle yatırımcıların karşısına çıkan Moment, bu aksesuarlarla iPhone 7 ve 7 Plus kullanımını zenginleştirme peşinde.
Moment Battery Photo Case, iPhone 7 Plus için 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verirken, iPhone 7 türevi ise 2500 mAh kapasitenin sahibi. Bu kılıfın ucunda ise kamera kısmında ek olarak genişçe bir lens bulunuyor. Öte yandan bu lensler isteğe bağlı olarak değiştirilebilir ve çeşitlendirilebiliyor. Moments, kullanıcılara bu anlamda geniş seçenekler ve farklı paketler sunuyor.
Standart fotoğraf kııfı veya batarya kılıfı olarak tercih edilen ürünler, 25 Dolar'dan başlayıp 349 Dolar'a değin fiyatlanıyor. Burada en üst fiyat kategorisinde, içeriğinde birden fazla lens bulunduran Deluxe paket yer alıyor kuşkusuz.
Proje şu an Kickstarter'da 158 bin Dolar'a ulaşmış durumda. Hedef ise, 500 bin Dolar ve bunun için şirketin tam 2 ayı daha var. Buradan bakıldığında hedefine ulaşacakmış gibi görünüyor. Moment'in Kickstarter sayfasına buradan erişebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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