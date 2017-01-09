iPhone 8 İçin Yeni Kablosuz Şarj İpuçları

iPhone 8'in heyecan verici, şimdiki teknolojileri kıskandıracak, yeni bir kablosuz şarj teknolojisiyle gelebileceğine dair yeni ipuçları var!

iPhone 8 İçin Yeni Kablosuz Şarj İpuçları

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