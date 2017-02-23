LG G6'nın Basın Çizimi de Sızdı!
LG G5 ile yan yana gördüğümüz LG G6'nın şimdi de basın materyalleri sızdı!
LG G6'yı LG G5 ile yan yana gördüğümüz fotoğraf henüz ortaya çıkmışken Evan Blass, telefonun basın görselini dünyayla paylaştı.
Yeni paylaşılan çizimler, telefon hakkında bilmediğimiz bir şey söylemiyor. Telefonun 18:9'luk ekranında 26 Şubat tarihini görüyoruz, saat ise 12:30'u, LG'nin tanıtımı yapacağı saati gösteriyor. Çizimde G6'nın siyah, cam kaplı sürümü gösteriliyor ancak bazı sızıntılarda telefonun metal kapaklı sürümünü ve beyaz renkli sürümünü görmüştük.
Kamera çıkıntısı bulunmayan LG G6'nın çift 13MP kamerayla geleceğini öğrenmiştik. Cihazın ses düğmeleri sağ tarafta bulunurken SIM ve microSD kart slotu, solda yer alıyor. LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. 5,7 inç'lik QHD+ LCD ekranla (2880 x 1440) geleceği bilinen cihaz, su geçirmezlik özelliği sunacak ve işletim sistemi olarak Android Nougat'ı kullanacak.
LG G6'nın öğrenmediğimiz birkaç özelliği kalsa da, bunları öğrenmek için birkaç gün beklememiz yeterli olacak.
Zeynel A. Öztürk
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