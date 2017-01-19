Microsoft'tan Ayrıldı; Çinli Deve Geçti!

Microsoft'ta büyük işlere imza atan ve geçtiğimiz aylarda şirketten ayrılmak zorunda kalan önemli isim, artık Çinli dev için çalışacak!

Eski Microsoft yöneticisi, artık Baidu'da!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Creators Update, Xbox One'da Böyle Görünecek!
HDMI 2.1 Nedir; Ne İşe Yarar? Açıklıyoruz...
Bir Windows telefon daha kayboldu!
Firefox Portable ile Firefox hep yanınızda!
Apple, App Store Uygulamalarına Zam Yaptı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir