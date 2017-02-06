Nintendo'dan, Playstation VR'a Rakip Geliyor!

Ortaya çıkan yeni patent, Nintendo'nun yeni konsolu Switch'in Playstation VR'a rakip olacağının sinyallerini veriyor...

Nintendo, Switch için VR patenti başvurusu yaptı

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