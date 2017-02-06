Nintendo'dan, Playstation VR'a Rakip Geliyor!
Ortaya çıkan yeni patent, Nintendo'nun yeni konsolu Switch'in Playstation VR'a rakip olacağının sinyallerini veriyor...
Nintendo Switch için yapılan patent başvurusu, yeni konsol için VR desteği geleceğini gösteriyor. NegoGAF'da paylaşılan patent dosyaları, Google DayDream View'e benzer bir "başa takılan ekrandan" (head-mounted display, HMD) bahsediyor.
Patente göre Switch tablet VR için gerekli olan ivme ve jiroskopik sensörlere sahip. Patent ayrıca, HMD kulaklık takarken ayrı Joycon kontrol cihazlarını kullanmanın da mümkün olacağını belirtiyor. İlginç bir şekilde, patentin bir başka kısmı, hareket kontrolünü kullanarak Wii kumandası ile aynı şekilde çalışabileceklerini düşündüren, tabletle aynı ivme ve jiroskopik sensörleri olan Joycon kontrol cihazlarını tasvir ediyor.
Nintendo'nun başkanı, Nintendo Switch'e eşlik edecek tüm aksesuarları henüz görmediğimizi söylüyor. Şirket, bir hissedar toplantısından çıkan raporlarda, rakip PlayStation VR, bilgisayar VR setleri ve daha az ölçüde Microsoft'un HoloLens planlarına ayak uyduracak bir VR teknolojisi geliştirmeye çalıştığı açıkça belirtiliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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