Note 7'yi Hala "Binlerce" Kişi Kullanıyor

Samsung'dan gelen olumlu raporlara rağmen, ABD'li operatör Verizon'un halen Galaxy Note 7 kullananlar için söyledikleri düşündürücü...

Note 7'yi Hala "Binlerce" Kişi Kullanıyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Note7 efsanedir patlama saçmalığı olmasa üstüne telefon yoktu

Sen de yorum yaz

Erkek ayakkabı ve botlarda %50 indirim

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Zuckerberg'in Facebook Sayfası İçin Özel Ekip!
Nokia 6, Bir Dakikada Tükendi!
Samsung'dan 20 Dakikada Yüzde 80 Şarj!
CPU-Z ile işlemcinizi anında öğrenin!
Samsung'a Nefes Aldırtan Karar!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir