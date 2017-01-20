Nougat'a Güncellenecek Galaxy'lerin Listesi!
Galaxy S7 ve S7 Edge'in ardından hangi Samsung'lar Nougat'a güncellenecek? İşte tam liste...
Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasının ardından diğer Samsung telefonlara sahip olan kullanıcılar, güncellemeyi alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar.
Galaxy sahiplerinin kafa karışıklığını gidermek isteyen Sammobile, Android 7.0'a yükseltilecek Samsung telefonların bir listesini hazırladı. İşte Nougat güncellemesini alacak Samsung Galaxy'ler:
- Galaxy A3 (2016 ve 2017)
- Galaxy A5 (2016 ve 2017)
- Galaxy A7 (2016 ve 2017)
- Galaxy A8
- Galaxy A9/A9 Pro
- Galaxy S6
- Galaxy S6 Active
- Galaxy S6 edge
- Galaxy S6 edge+
- Galaxy S7
- Galaxy S7 edge
- Galaxy S7 Active
- Galaxy Note 5
- Galaxy Tab S2
Siteye göre Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) da Nougat güncellemesi alacak, ancak şimdilik bu bilgi doğrulanmış değil. Site, Galaxy Tab A'nın da listeye dahil edilebileceğini söylüyor. Galaxy J3 gibi daha hesaplı telefonların güncellemeyi alıp almayacağı ise bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 4 Yorum Giriş Yapın
Yaziklar olsun Samsung note 4 un ne suçu var 7.0 vermiyorsun üst model bir cihazı göz ardı ediyorsun sana diyecek kelime bulamıyorum
Guncelleme Olayi Android cihazlarda iyice ulasilmaz Oldu.insan Tekelci Apple Dusunmuyorda Degil??
NOT SERİSİNİN GÖZ DOLDURAN NOTE4 E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILMASINI SAMSUNG'A YAKIŞTIRAMAM. BENCE DİKKATE ALACAKLARDIR, ZİRA BU MODEL NOT SERİSİNİN EN GÖZDE TELEFONU, SABIRLA BEKLEYECEĞİM. ??
j7 prime modeline gelmez mi?