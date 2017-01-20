Nougat'a Güncellenecek Galaxy'lerin Listesi!

Galaxy S7 ve S7 Edge'in ardından hangi Samsung'lar Nougat'a güncellenecek? İşte tam liste...

Nougat'a Güncellenecek Galaxy'lerin Listesi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

Yaziklar olsun Samsung note 4 un ne suçu var 7.0 vermiyorsun üst model bir cihazı göz ardı ediyorsun sana diyecek kelime bulamıyorum

Guncelleme Olayi Android cihazlarda iyice ulasilmaz Oldu.insan Tekelci Apple Dusunmuyorda Degil??

NOT SERİSİNİN GÖZ DOLDURAN NOTE4 E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILMASINI SAMSUNG'A YAKIŞTIRAMAM. BENCE DİKKATE ALACAKLARDIR, ZİRA BU MODEL NOT SERİSİNİN EN GÖZDE TELEFONU, SABIRLA BEKLEYECEĞİM. ??

j7 prime modeline gelmez mi?

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