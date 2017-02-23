Nvidia GTX 1080 Ti İçin Geri Sayım Başladı!
Rakibi AMD'nin bir adım bile gerisinde kalmak istemeyen Nvidia, GeForce GTX 1080 Ti için en büyük ipucunu verdi!
Nvidia, AMD'nin Ryzen işlemcisi ve Vega grafik kartına sahne ışığını kaptırmayı düşünmüyor. AMD'nin Ryzen işlemcisi ile ilgili fiyat ve performans bilgileri yayınlandığı gün, GeForce.com karşılık olarak GeForce websitesi ana sayfasında geri sayım etkinliği başlattı.
Ana sayfaya biraz bakınca, Nvidia'nın 28 Şubat'ta muhtemelen çok beklenen GeForce GTX 1080 Ti'yi ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Geri sayımda, "It's Almost Time" yazıyor. Ti harfleri özellikle vurgulanmış.
Görünüşe bakılırsa Nvidia, GDC'ye (Oyun Geliştiricileri Konferansı) büyük silahlarıyla geliyor. Bir çok kişi GeForce GTX 1080 Ti'nin, Pascal GPU-temelli Titan X'in kırpılmış bir versiyonu olmasını beklerken, bazı söylentilere göreyse, Nvidia'nın üst-uç Ti modelinin önceki Titan'ı yerinden ettiği GTX 780 Ti durumunun bir tekrarını görme ihtimalimiz var. Yalnız Titan X'in en sistem gereksinimi yüksek oyunları 4K'da bile kaldırabilen bir canavar olduğunu düşününce, bu olasılık kulağa düşük geliyor.
Tüm bunlardan emin olmak için 28 Şubat'ı beklememiz gerekecek.
Ali Ruhi Öztürk
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