OPPO Find 9: Bir Çerçevesiz Amiral Gemisi Daha!

Eğer sızan bu görseller gerçekse, neredeyse sıfır çerçeveye sahip etkileyici bir amiral gemisi telefon geliyor!

OPPO Find 9: Bir çerçevesiz amiral gemisi daha!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

"Ellere vor da bize yoh miii" diyordu Komedi Dans Uclusu. Bizde satilmayacak, bakip bakip ic geciriyoruz iste. :(

Buradan alabilyormuyum ona bakarım ben o tip üreticiler samsung iphone gibi global değiller

Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
SpaceX Geri Döndü, Bu Kez Patlamadı!
Microsoft: Güvenliğiniz Önemliyse Windows 7'yi Bırakın
Hackerların "Rock Star"larını Yetiştirecekler!
Nokia 8 İçin Davetiyeler Hazır!
Defraggler ile detaylı disk birleştirme!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir