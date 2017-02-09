Project Rome'un Android SDK'sı Yayınlandı!
Microsoft, tüm cihazlarda tutarlı bir deneyim sunmak üzere önemli bir adım daha attı!
Microsoft, Windows 10 için yayınladığı Anniversary Update ile geliştiricilere özel bir dizi işlev sunmuştu. "Project Rome" çatısı altında sunulan platform, farklı cihazlar arasında daha tutarlı bir deneyim ulaştırmaya izin veriyordu.
Project Rome yeteneklerin Anniversary Update ile Remote Launch ve Remote App Services'a gelmesinin ardından Microsoft, Android'e yönelik Project Rome SDK'yı da duyurdu. Bu, Project Rome işlevlerinin artık Android'e de taşınabileceği anlamına geliyor.
Microsoft, SDK'nın yapabildiklerini göstermek için hem Windows'lu cihazlar, hem de Android için aynı Microsoft hesabına oturum açan uygulama geliştiren bir geliştirici örneğini verdi. Bu durumda Project Rome sayesinde geliştirici, Remote Systems API'den faydalanabiliyor ve aynı ağdaki diğer Windows'lu cihazları bulabiliyor. Microsoft, bu "pürüzsüz geçişin" Windows'lu ve Android'li cihazlar arasındaki "deneyim boşluğu" için bir köprü olacağına inanıyor.
Firma, Windows'ta çalışan uygulamaları Android üzerinden kontrol etme işlevi üzerinde de çalıştığını, bu işlevin "yakında geleceğini" söylüyor.
Buradan indirilebilen Android SDK, Java ve Xamarin ile çalışıyor. SDK ile ilgili detaylara buradan ulaşılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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