Sahte USB-C Aksesuarlarını Bu Cihazla Keşfedin!
Kalitesiz veya sahte USB-C aksesuarlarının başınıza iş açmasından endişe ediyorsanız, Satechi'nin bu küçük aksesuarına ihtiyacınız olabilir!
USB-C sayesinde "teoride" telefonunuzu, tabletinizi, laptop'unuzu ve tüm cihazlarınızı aynı kabloyla birbirine bağlayıp şarj etmek mümkün hale geliyor. Teoride, çünkü bazı noktalara dikkat etmezseniz, pişmiş bir telefonla yetinmek zorunda kalabilirsiniz.
Satechi'nin yeni güç ölçme cihazı Power Meter, USB-C cihazlarınızın gücü yetersiz veya kalitesiz bir aksesuar yüzünden yanma riski taşıyıp taşımadığını anlamanızı sağlıyor. USB-C üzerinden laptop'ları şarj etmek üzere 3 amper ve üzerinde enerji taşınabiliyor ve bu nedenle yükü kaldırabilecek, kaliteli bir kablo veya aksesuar kullanmanız gerekiyor. Google'dan Benson Leung'un da daha önce keşfettiği gibi ucuz bir USB-C kablosunu eski USB bağlantısıyla kullanmanız, riski daha da artırıyor.
Satechi'nin 30 dolarlık Type-C Power Meter adaptörü, USB-C kablosuyla USB-C cihazı arasına bağlanıyor ve çekilen güç miktarı hakkında gerçek zamanlı veriler sunuyor. Cihazın ekranında görebileceğiniz veriler arasında voltaj, amper, ilk bağlantıdan itibaren çekilen güç var. Cihaz sayesinde harici pilin telefonunuza yeteri kadar güç sağlayıp sağlamadığını, MacBook veya Chromebook'unuzun pilini şarj etmeye yetecek kadar güç alıp almadığını görebiliyorsunuz.
Bununla birlikte aksesuarın herhangi bir sorun çıkması halinde cihazınızı koruma gibi bir işlevi bulunmuyor. Dahası sorunla ilgili bir mesaj da gösterilmiyor; çekilmesi gereken gücü kendiniz kontrol etmeniz ve Type-C Power Meter üzerinde yazanlarla eşleşip eşleşmediğine bakmanız gerekiyor. Para harcayıp zahmet satın almak gibi görünebilir ancak laptop'unuzun veya telefonunuzun yanmayacağından emin olmak için iyi bir yol arıyorsanız, bir Power Meter satın almayı düşünebilirsiniz.
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