Samsung'un Yeni Katlanabilen Telefon Hayalleri!

Samsung, belki de bu sene piyasaya süreceği katlanabilen telefonu için bakın hangi işlevleri aklından geçiriyor!

Samsung'un Yeni Katlanabilen Telefon Hayalleri!

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