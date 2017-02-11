Signal'de şifreli ses ve video görüşmesi yapabileceğiz
Popüler mesajlaşma uygulaması, yeteneklerinin arasına şifreli mesaj göndermeyi ekliyor!
Open Whisper Systems'in Signal uygulaması artık sadece yazılı mesajları korumakla yetinmeyecek. Uygulamanın Android'e gelen yeni beta sürümü şifreli video ve sesli arama hizmetlerini sunuyor. Şu an deneme sürecinde olan özellik, iletişimde olan iki tarafında şifreleme özelliğini açması ile devreye giriyor ve kulak misafirlerini engelliyor.
Şu an uygulamanın nasıl bir şifreleme tekniği kullandığı konusunda bir bilgi yok. Ancak bunun bir sorun olacağını sanmıyoruz.
Şimdilik bu özellik sadece beta sürümü için geçerli. Özelliğe tüm Signal kullanıcıları ne zaman erişebilecek bilmiyoruz, ancak şirketin açıklamasına bakılırsa, yeni özelliğin yaygınlaşacağı kesin, sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz. iPhone kullanıcıları da yakın zamanda uygulamanın beta sürümüyle birlikte şifreli sesli ve görüntülü konuşma özelliklerini deneyebilecekler.
Ali Ruhi Öztürk
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