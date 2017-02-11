Signal'de şifreli ses ve video görüşmesi yapabileceğiz

Popüler mesajlaşma uygulaması, yeteneklerinin arasına şifreli mesaj göndermeyi ekliyor!

Signal'de şifreli ses ve video görüşmesi yapabileceğiz

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