Siyah iPhone 7'de "Soyulma" Sorunu!
iPhone 7'nin Jet Black modelinin kolay çizilmesinden sonra kullanıcılar, bir başka modeli etkileyen sorundan şikayetçi!
iPhone 7 piyasaya ilk çıktığında telefonun parlak modeli olan Jet Black, bazı şikayetlerle karşılaşmıştı. Telefonun bu modelini kullananlar, onun kolayca çizilebildiğini söylüyorlardı.
Şimdi ise "Black" olarak bilinen mat renkli modelin daha sorunlu olduğu iddia edildi. Apple'ın resmi destek forumlarında yapılan şikayetler, 9to5Mac'in haberine göre birbirine benziyor. Şikayetler, telefonun boyasının ufalanıp düştüğünü, bunun genellikle kenarlarda veya alt tarafta yaşandığını söylüyor. İlginç olan ise bunun yeni bir telefonda bile yaşanması ve kılıf kullanmanın fayda etmemesi.
Siyah iPhone'un boyasının dökülmesi iddiaları aslında yeni değil. Kasım'da bu tür şikayetlere Reddit'te rastlanmıştı.
Apple forumlarda yazanlara göre Apple, bu şekilde boyası dökülen telefonları değiştirmeyi kabul etmiyor. Firmaya göre bu "kozmetik" hasar kapsamına giriyor ve garanti, bu tür hasarı kapsamıyor.
Sorun can sıkıcı olsa da geniş kapsamlı olmayabilir. Apple forumlarındaki şikayetler bir düzineyi ancak geçiyor ve milyonlarca iPhone satıldığını düşünürsek bu sayı oldukça düşük.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın