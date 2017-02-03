Snapchat Halka Açılıyor!

Kendi kendine kaybolan gönderileriyle tanınan internet devi, kendisi için çok önemli bir adım atıyor!

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