Sony, 1000 FPS Video Çeken Sensör Geliştirdi!
Sony'nin telefonlar için geliştirdiği bu kamera sensörü, elimizdeki telefonları küçük düşürecek kadar iyi!
Sony, bugün yaptığı açıklamada akıllı telefonlar için yeni bir dönemin kapılarını araladığını duyurdu. Açıklamaya göre, geliştirdiği yeni görüntü algılayıcısıyla artık akıllı telefonlarla 1000 kare / saniye hızında video kaydedilebilecek. Görünüşe göre akıllı telefonların fotoğraf ve video yetenekleri önümüzdeki dönemde katlanarak artacak.
Sony'nin geliştirdiği bu yeni sensör, geleneksel iki katmanlı görüntü algılayıcı kullanıyor. Yüksek hızda fotoğraf çekimi sırasında bozulmayı önleyen ve bu sayede videoları daha yüksek kare hızında kaydedebilen bu görüntü algılayıcı, saniyenin sadece 1/120'sinde 19.3 milyon pikselli tek bir görüntü okuyabiliyor. Bu da, Sony'nin geçtiğimiz sene duyurduğu IMX318 sensöründen tam 4 kat daha hızlı bir rakam.
Sony'nin bu yeni sensörü, yalnızca nesnelerin fotoğrafını çekerken daha az bulanıklaşma göreceğimiz veya daha iyi fotoğraf anlamına gelmiyor. Aynı zamanda 1000 FPS'ye kadar 10080p video kaydı imkanının da kapılarını açıyor.
Sony, bu yeni görüntü algılayıcısını akıllı telefonlarında ne zaman görebileceğimiz konusunda herhangi bir bilgi vermiş değil. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak gelen dedikodulara göre, Sony'nin MWC 2017'de tanıtacağı yeni akıllı telefonları, fotoğraf kalitesiyle odak noktası olacak.
Ercan Uğurlu
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