Sony Smartwatch 3 için Android Wear 2.0 gelmeyecek...
Sony'nin beklenen saatinde Android Wear 2.0 sürümünün desteklenmeyeceği doğrulandı, ama...
Geçtiğimiz hafta Google, şu andaki nesil cihazların Android Wear 2.0 işletim sistemi için güncellemeye uygun olanlarının bir listesini en sonunda yayımlamış durumda. Her ne kadar Sony SmartWatch 3 bu listede bulunmasa da, pek çok kullanıcı hâlâ saat için işletim sistemini güncellemenin bir yolu olduğunu ümit etmekteydi. Ancak firmanın artık doğruladığı üzere durum bu değil.
Xperia Blog'unda belirtilene göre, SmartWatch 3'ün ürün sayfasındaki bilgilendirme yazısında cihazın Android Wear'ın 1.5'e kadar sürümlerini desteklediği özellikle belirtilmekte ve "Android Wear 2.0 ve sonrasının" desteklenmediğinin altı çizilmekte.
Tabi ki bu modelin sahiplerinin bu durumdan pek hoşnut oldukları söylenemez. Hatta kullanıcılar, Google ve Sony'nın bu konu hakkındaki görüşlerini değiştirmek amacı ile bir imza kampanyası bile başlatmış durumdalar. Dilekçe, şu anda hedefi olan 2500 imzayı geçmiş durumda ve 5000 imzaya ulaşmak için sadece 2000 imzaya daha ihtiyacı bulunuyor...
Levent Öztürk
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