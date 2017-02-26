"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"

Qualcomm'un önemli ismi, "telefonda 4K'ya kimsenin ihtiyacı yok" diyenlere, işte bu sözlerle cevap verdi!

"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Apple Park, Nisan'da Açılıyor!
Facebook Zor Bir Gün Geçirdi
LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!
Xiaomi Mi 6 Görüntülendi!
Samsung, yeni Exynos 9'u Tanıttı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir