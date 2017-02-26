"Telefonda 4K Ekran Bile Yeterli Değil"
Qualcomm'un önemli ismi, "telefonda 4K'ya kimsenin ihtiyacı yok" diyenlere, işte bu sözlerle cevap verdi!
Qualcomm'un yardımcı başkanı Tim Leland, akıllı telefonların geleceğinin 4K'da değil, 6K ve 8K'da yattığını düşünüyor. Bugünün pek çok Android telefonun 2K çözünürlük sunduğunu, iPhone 7 Plus'ın ise henüz bunun sadece yarısına sahip olduğunu düşünürsek, Leland'ın bu öngörüsüne şüpheyle yaklaşmak mümkün.
Ancak Leland, bu çözünürlüklerin, eğer sanal gerçeklikte ileriye doğru birkaç adım atmaya niyetliysek, mecburi olduğunu söylüyor. Ayrıca beklediği yenilikler arasında sadece çözünürlük de yok; daha iyi renkler, daha parlak ekranlar da, Leland'a göre kaçınılmaz.
Bu açıdan bakıldığında, Leland'a hak verebiliriz. Sanal gerçeklik gözlüklerinin, telefonları burnumuzun dibine kadar soktuğu bir zamanda, pikselleri görmek rahatsız edici oluyor. Daha yüksek çözünürlük ise, işte bu pikselleri fark etmemizin önüne geçecek.
Leland, HD TV'ler de ilk kez ortaya çıktığında "buna kimin ihtiyacı var" tepkileriyle karşılaşıldığını, ancak bugün 4K'nın bile neredeyse standart olduğunu söylüyor. Bu sözleriyle de, "telefonda bu kadar yüksek çözünürlüğe kimin ihtiyacı var" diyenlere de, bir şekilde cevap vermiş oluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın