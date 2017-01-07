Western Digital ve SanDisk'ten Yeni Canavarlar!

Western Digital ve SanDisk, etkileyici hızlar sunan sunan yeni SSD ve bellek çözümlerini CES 2017'de tanıttı!

Western Digital ve SanDisk yeni ürünlerini tanıttı

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