WhatsApp'a "Canlı Konum" İşlevi Gelebilir!
WhatsApp'ın beta sürümünde görünen işlev, yakında WhatsApp'ta bu ilginç özelliğe sahip olabileceğinizi söylüyor!
WhatsApp'ın Android ve iOS'a yönelik beta sürümlerinde ilginç bir işlev keşfedildi. Buna göre yakında arkadaşlarınızın konumunu "canlı olarak takip etmeniz" mümkün hale gelebilir.
WhatsApp gruplarındaki kişilere belirli bir süreyle veya sürekli olarak konumunuzu göstermenize izin veren "Live Location" işlevi, Twitter kullanıcısı WABetaInfo tarafından keşfedildi. Böyle bir işlev normalde gizlilik endişeleri doğuracaktır ancak işlevin varsayılan olarak kapalı bulunduğunu belirtelim. İşlev, belki daha evden bile çıkmadan "5 dakika sonra oradayım" diyen arkadaşlarınızı ortaya çıkarmayacak ancak birbirinizi bulmanızı kolaylaştırabilir.
İşlevin konumu nasıl göstereceği ise bilinmiyor. İşlevi 1 dakika, 2 dakika ve 5 dakika gibi kısıtlı sürelerle etkinleştirebildiğiniz için, bu seçenekleri kullandığınızda onu açık unutmak gibi bir durum söz konusu olmayacak.
WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka ilginç işlev, gönderdiğimiz ancak henüz okunmanmış olan mesajları düzenlemenin veya geri çağırmanın yakında mümkün olabileceğiydi. Beta sürümde görülen tüm bu işlevlerin ne zaman WhatsApp'ın final sürümüne ulaşacağı veya ulaşıp ulaşmayacağı, bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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