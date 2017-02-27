Withings Gidiyor, Nokia Geliyor!
Nokia, bir süre önce satın aldığı akıllı cihaz firmasını kendi markasına katıyor! İşte önemli hamlenin detayları...
Nokia'nın yaklaşık 1 sene önce satın aldığı akıllı cihaz üreticisi Withings'e veda etme vakti geldi. Fransa merkezli Withings'in cihazları ve yazılımları, bu yazdan itibaren Nokia markası altında toplanacak.
Bu değişiklikle birlikte Withings'in piyasadaki tüm akıllı saatleri, tansiyon cihazları, termometreleri ve kameraları Nokia markası altında toplanmış olacak. Nokia, Withings Health Mate uygulamasının yeniden tasarlanmış bir sürümünü yayınlayacak. Bu uygulama, tüm cihazları bir araya getirerek kullanıcılara "360 derecelik sağlık görüşü" sunacak.
Withings'e kıyasla Nokia ismi çoğu kullanıcı için daha tanıdık geleceğinde, firmanın eski markayı geride bırakması akıllıca bir hareket olarak değerlendirilebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın