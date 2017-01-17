Yahoo Japonya, Hafta Sonlarını 3 Gün Yapıyor!

Ama hemen sevinmeyin; bu haberimiz sadece tek bir ülkeyi ve tek bir şirketi kapsıyor; ne yazık ki Türkiye için geçerli değil!

Yahoo Japonya, Hafta Sonlarını 3 Gün Yapıyor!

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