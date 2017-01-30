Yeni Ford GT'ten Akıl Almaz Hız!
Ford, yeni canavarı Ford GT'nin maksimum hızını açıkladı; asfalt canavarı araç, bu hızın hakkını verdiğini testlerde kanıtladı!
Yeni Ford GT'nin seri bir araç olacağından hiç şüphemiz yoktu ancak firma, en sonunda bu düşünceyi destekleyecek yeni değerleri sundu. Ford, 647 beygir gücüne sahip 1.360 kilogramlık araç için maksimum hız, pek sürpriz olmaya bir şekilde saatte 480 kilometrenin üzerinde.
Belki de daha önemli olan şey, dairesel bir yarış pistindeki hız olabilir ve Ford bu alanda da bazı sayılara sahip. Ford GT'nin Kanada'daki uzun ve bol dönüşlü Calabogie Motorsports Park'taki pistteki süresi 2:09:9 idi. "Aynı durumda" ve yeni lastikler ile aynı test sürücüsü McLaren 675LT ile 2:10:88 ve Ferrari 458 Speciale ile de 2:12:9 sürelerini yapmıştı.
675LT'den bir saniye daha hızlı olmak oldukça etkileyici bir başarı olsa da, aracın sürüş deneyiminin nasıl olduğu sorusu da bulunmakta. Bu sorunun cevabı için ise bir süre daha beklememiz gerekecek...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın