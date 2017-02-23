Yeni Nokia 3310'un Detayları Ortaya Çıkıyor!
Nokia 3310'un yenilenen sürümü, nasıl bir telefon olacak? İşte merakınızı giderecek yeni bilgiler!
Nokia marka telefonları üretme hakkına sahip HMD, yeni telefonlarını birkaç gün sonra başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. Tanıtılacak olan üç yeni telefondan birinin, efsaneleşen Nokia 3310'un yerini alacağını duymuştuk. Şimdi ise yeni tanıtılacak olan bu Nokia 3310 halefi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Neowin'e göre yeni Nokia 3310, dedikoduların aksine Android'le çalışan bir telefon olmayacak, hatta bir akıllı telefon olmayacak. Tasarım olarak selefinin stilini koruyacak olan cihaz, biraz daha ince ve hafif olacak. Telefon, tahmin edeceğiniz üzere bir LCD ekranla gelecek ve gövde olarak kırmızı, yeşil, sarı gibi renk seçenekleriniz bulunacak. Fiziksel düğmelerin düzeni değişmeyecek ancak düğmelerin boyutları biraz farklı olacak.
Bu bilgiler bizi biraz aydınlatsa da, bazı sorular cevabını bulmuş değil. Örneğin telefonun pilinin değiştirilebilir olup olmayacağı, cihazın hangi isimle geleceği ve yine eskisi gibi sağlam olup olmayacağı bilinmiyor. Neyse ki tüm cevapları birkaç gün sonra başlayan MWC 2017'de öğreneceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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