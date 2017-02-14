Yılın Üstün Güvenlik Ürünü Seçildi
Dünyanın en ünlü bağımsız test laboratuvarları AV-Test ve AV-Comparatives'ten, global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender'a ödül yağdı.
Almanya merkezli bağımsız güvenlik değerlendirme kuruluşu AV-Test ve Avusturya merkezli bağımsız test kuruluşu AV-Comperatives'in son sonuçları bir kez daha, Bitdefender kullanıcılarının bilgisayar performansını ve bağlantı hızını etkilemeyen dünyanın en avantajlı siber güvenliğinin keyfini çıkardıklarını gösterdi.
Yılın Üstün Güvenlik Ürünü
Yıllardır performans ve tarama kategorilerinde hakimiyetini sürdüren Bitdefender ürünleri bu yıl da bir yıl süren sıkı testlerde en yüksek puanları elde ederek AV-Comparatives tarafından "Yılın Üstün Güvenlik Ürünü" ödülüne layık görüldü. 2016 yılında gerçekleşen testlerde 7 Advanced+ ödülü elde eden Bitdefender, Internet Security ürünü ile Gerçek Dünya Koruma Testi'nde altın, Performans, Dosya Tarama ve False Positives kategorilerinde gümüş, Kötü Amaçlı Yazılım Giderme kategorisinde ise bronz ödül kazandı.
Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1 Numara
Testlerde gösterdiği başarının yanı sıra global antivirüs yazılım kuruluşu Bitdefender, AV-Comparatives tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'da en çok tanınan mobil güvenlik çözümü oldu. Aynı zamanda Kuzey Amerika'da masaüstü çözümleriyle farkındalıkta 1 numaraya yerleşti.
Yılın En İyi Android Güvenliği
Bitdefender'ın Android cihazlar için güvenlik çözümü olan Bitdefender Mobile Security ürünü, en yeni kötü amaçlı yazılım programlarını ele geçirmede en iyi sonuçları elde ederek ve baştan sona bütün test kategorilerinde en iyi geniş kapsamlı performansı göstererek AV-Test'ten "2016'nın En İyi Android Güvenliği" ödülünü kazandı. Bu, Android işlemcili bir telefonunuz yada tabletiniz varsa Bitdefender'ın sizin için neredeyse en iyi güvenlik uygulaması olduğu anlamına geliyor.
Yılın En İyi Performansı
Bitdefender'ın kurumsal güvenlik çözümü Bitdefender Endpoint Security ise mükemmel performansı ve olağanüstü sonuçları ile "2016'nın En İyi Performansı" ödülüyle onurlandırıldı. Kurumsal kullanıcılar Bitdefender Endpoint Security ile bilgisayar kaynaklarını neredeyse hiç yavaşlatmayan yüksek güvenlikli bir ürüne sahip oluyorlar.
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