ZTE Hawkeye'ın Özellikleri Belli Oldu

Çinli cep devinin göz takibi yeteneğine sahip, çift kameralı ve Android Nougat'lı telefonu Hawkeye'ın özellikleri belli oldu!

ZTE Hawkeye'ın özellikleri belli oldu

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