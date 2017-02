Özetle

Moto G4 Plus'ın fiyatını tekrar edelim: Şu an bu telefonu piyasada 999 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Özellikle telefonun piyasaya ilk çıktığında 1200 TL bandından girmesinin ardından gelen indirimin fiyat/performansı olumlu yönde etkilediğini söylemek lazım. Elbette bu noktada her zaman olduğu gibi yine seçim sizin.

Moto G4 Plus, genel hatlarıyla bu sınıf için etkileyici bir telefon modeli olmayı başarıyor. Özellikle kamerasıyla fazlasıyla beğendiğimiz telefon, bataryasıyla da etkileyici sonuç veriyor. Performansıyla akıcı çalışan telefon, elbette test sonuçlarına da yansıdığı gibi ondan daha iyi modeller karşısında birkaç basamak geride duruyor. Fakat oyun performansıyla –ısınması dışında- herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.

Kimler Almalı

Özellikle bütçesi geniş olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilebilecek olan Moto G4 Plus, uygun fiyatlı kategoride iyi fotoğraf çeken telefon arayanların özel ilgi alanına girecek bir model.

Lenovo'nun uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Moto G4 Plus ne kadar iyi?

Lenovo'nun yeni Moto modelleri gelmeyi sürdürüyor. Daha önce, şirketin üst segment akıllı telefonu Moto Z'yi incelemiştik hatırlarsanız. Bu defa da uygun fiyatıyla bütçeyi sarsmayan modeller arasında yer alan Moto G4 Plus modeli bizlerle.

Hemen hızlıca başlayalım. Moto G4 Plus'ın fiyatı şu anda 999 TL. Bu da onu 1000 TL altı telefonlar arasına konumlandırıyor. Bu fiyat segmenti, özellikle son zamanlarda gelen telefonlarla oldukça hareketlendi. Hatta eğer fiyat aralığını 900 TL – 1200 TL arasına çekersek, burada gayet iyi modeller bulmak mümkün oluyor. Tabiri caizse ligin cadı kazanı yakıştırması yapabileceğimiz bu aralıkta, Alcatel IDOL 4, Huawei P9 Lite ve Xiaomi Mi5 gibi modeller de karşımıza çıkıyor. O nedenle, bu segmentte yer alan diğer telefonlar gibi Moto G4 Plus'ın da işi bir hayli zor. Fakat onu öne çıkaran önemli artıları var. Peki, bunlar neler? Şimdi tüm detaylarıyla açıklayalım.

Tasarım

Hemen Moto G4 Plus'ın tasarımıyla başlayalım. Moto G4 Plus, kabaca plastik telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Arka yüzü plastik yapıda olan telefon, ön tarafta da cam cephe çevresinde sert, düzgün ve kavisli bir plastik çerçeveyle sarmalanıyor.

Telefonun arka yüzeyi plastik, fakat burada düz malzeme yerine, hafif dokulu bir yüzeye yer verilmiş. Telefonun kapağını açabiliyor ve altında bağlantıları bulabiliyorsunuz. Burada çift SIM kart slotu ve ayrıca microSD kart slotu yer alıyor. Bu da telefonun, son zamanlarda gördüğümüz hibrit yapılı SIM kart trendini takip etmediğini gösteriyor ki, bu güzel haber. Zira o tarz modellerde ikinci SIM kart ile microSD kartı aynı anda kullanamıyorsunuz.

Moto G4 Plus'ın sırtında zemine gömülü Moto logosu, hemen onun üzerinde kamera alanı yer alıyor. Ön yüzde altta parmak izi sensörü bulunuyor. Hoparlör, telefonun ahize bölümünü kullanıyor. Yine kulaklık girişi üst kenarda, microUSB yuvası alt tarafta ve güç ile ses butonları da telefonun sağ yanında bizlere sunuluyor.

Moto G4 Plus'ın ağırlığı 155 gram seviyesinde. Telefon belki çok ağır değil, ancak telefonun genişliğinin 76.6 mm kadar olması, onu tek elle kullanmanızı biraz zorlaştırıyor desek yanılmış olmayız. Kuşkusuz bunda telefonun 5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olmasının da etkisi var. Son olarak telefonun 9.8 mm kalınlığında olduğunu söyleyelim. Ancak kenarlara doğru kavisli yapı izleri taşıması, onu olduğundan daha ince görmenize neden oluyor.

Bu arada bu kısmı noktalamadan, Moto G4 Plus için internette konuşulan "su geçirmez" konusuna da açıklık getirelim. Moto G4 Plus, su geçirmez bir telefon değil. Yani onunla suya dalmanızı, ne biz ne de Lenovo çalışanları öneriyor. Ancak Moto G4 Plus için suya karşı dirençli diyebiliriz. Bunu da nano kaplama olarak da isimlenen tasarımıyla sağlıyor. Yani telefon, su sıçramalarına ve yağmura karşı dirençli; fazlasına değil.

Ekran

Moto G4 Plus'ın ekranı 5.5 inç boyutunda IPS LCD panelden oluşuyor. 1920x1080 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten telefon, bu sayede amiral seviyesinde telefonlarla yarışıyor diyebiliriz. Her ne kadar son dönemde üst segmentte 2K ve 4K ekranlı modellerle karşılaşmış olsak da, Full HD çözünürlük halen ideal. Öte yandan G4 Plus, fazlasıyla parlak görüntü sunuyor ve renk dengesiyle de iyi görünüyor. 401 ppi piksel seviyesinde piksel yoğunluğu sunan ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile de korunuyor.

Bu arada ekran 5.5 inç boyutunda olsa da telefon, ekran – gövde oranıyla iyi seviyede. Bunun sebebi, kuşkusuz az önce söylediğimiz gibi 76.6 mm genişliğinde bir telefon olması. Bu sayede yüzde 71 oranında bir ekran – gövde oranı yakalayan telefon, yüzde 70 barajını aşıyor.

Ekranın keskinliği ve renk doygunluğu iyi seviyede dedik. Ancak renk tonunu beğenmezseniz, ekran ayarları kısmından normal ve canlı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Burada Alcatel POP 4S'i anmak gerekiyor. Zira o modelde, bu modun çok daha geniş şekilde karşımıza çıktığını görmüştük. Doygunluk, keskinlik ve daha çeşitli ayarlamaları da sunuyordu POP 4S. Keşke bir benzerini G4 Plus'ta da bulabilseydik.

İşletim Sistemi

Moto G4 Plus, Android 6.0 işletim sistemiyle geliyor. Ancak hemen söyleyelim Android 7.0 bu telefona çok kısa zaman içinde gelecek. Bir süredir geldi - geliyor denilen güncelleme için eli kulağında diyebiliriz.

Moto G4 Plus'a gelecek Android 7.0'la birlikte Doze modunun getireceği batarya iyileştirmesi, telefonun halihazırda uzun olan pil ömrünü daha da uzatacak. Böylece güncellemenin bu anlamda da G4 Plus'a katkısı da büyük olacak. Ancak öte yandan halihazırda işletim sistemi üzerinden konuşacak olursak, arayüz o kadar sade sunulmuş ki, bu, özellikle sade kullanımlardan hoşlananların beğenisini kazanacaktır. Elbette bunun işletim sistemi performansına katkısı da bir hayli büyük. Bu sayede arayüz adeta yağ gibi akıyor.

Bir diğer önemli bilgi de, işletim sistemi içinde bloatware olarak da anılan ön yüklü uygulamaların yer almaması. Böylece onları silmekle zaman harcamıyorsunuz.

Son olarak arayüzde bir Moto bölümü mevcut. Burada, telefonun kullanımına yönelik, hareketler ve gösterim ile alakalı ipuçları yer alıyor. Onları da incelemenizde fayda var.

Teknik kadro

Şimdi Moto G4 Plus'ın teknik altyapısına bakalım. İşlemci hanesinde Qualcomm Snapdragon 617'yi görüyoruz. Burada 1.5 GHz frekanslı 4 çekirdekli Cortex-A53 ve 1.2 GHz frekanslı 4 çekirdekli Cortex-A53 yongalarını bulunduran telefon, 2 GB RAM ve 16 GB da dahili depolama alanını bizlere sunuyor. Adreno 405 grafik birimiyle grafik kısmını halleden G4 Plus, 256 GB'a kadar da microSD kart desteği sağlıyor.

Moto G4 Plus'ın batarya kapasitesi 3000 mAh. Böylece iyi bir pil dengesi sunan telefon, az sonra performans sonuçlarında da bize ne kadar güç sunduğunu gösterecek. Ancak ona geçmeden önce bu adımda şunları da söylemek lazım: Moto G4 Plus'ta 802.11 b/g/n standartlarında Wi-Fi sunuluyor. Ayrıca Wi-Fi Direct, hotspot gibi özellikler destekleniyor. LTE Cat4 seviyesinde 4.5G bağlantısını da getiren G4 Plus, bununla 150 Mbps'e kadar indirme, 50 Mbps'e kadar da yükleme teorik hızlarını destekliyor. Telefonda Bluetooth 4.1 desteği bulunuyor, fakat NFC'yi göremiyoruz.

Performans

Moto G4 Plus'ın gösterdiği performanstan bahsedeceğimiz bu adımda, sentetik testlerin yanı sıra elbette gerçek kullanım deneyimlerimizi de sizlere aktaracağız. Şimdi önce sentetik test sonuçlarına yakından bakalım, ardından da üzerine konuşalım.

Test sonuçlarına baktığımızda, G4 Plus'ın rakipleriyle arasında çok mesafe olmadığını görüyoruz. Çevresinde olan telefonlar arasında Casper VIA P1, Alcatel IDOl 4 ve ZTE Axon 7 mini gibi modeller yer alıyor. Genel olarak iyi performans gösterse de, eğer sizin için performans önemli bir unsursa, o zaman 3 veya 4 GB RAM'li modellere bakmanızı öneriyoruz.

AnTuTu skoruyla 45659 puan alan telefon, CPU Prime'da 10529, GeekBench 4'te de tek çekirdekte 656, çoklu çekirdekte 1818 puan topladığını görüyoruz. Telefonun grafik tarafı ise iyi seyrediyor. 3DMark Benchmark'tan aldığı iyi sonuçların yanı sıra telefonun Epic Citadel testinden de 59 FPS sonucunu aldığını söyleyelim. Ayrıca telefonla oyun oynarken aldığımız performansın da hoşa gidecek cinsten olduğunu belirtmek gerekiyor. Asphalt Xtreme ve SBK 16 gibi oyunlarda hiçbir sorunla karşılaşmadık.

Bu noktada sıcaklık için ayrı bir parantez açalım: Telefonla uzun soluklu oyun seanslarında ve şarj ederken sıcaklığın arttığını hissedebiliyorsunuz. Özellikle kameranın olduğu bölüm, oyun oynarken elinizi terletebiliyor.

G4 Plus'ın batarya performansına gelecek olursak, ona uyguladığımız pil testinde, 8 saat 4 dakika gibi iyi bir skorla karşılaştığımızla söze başlayabiliriz. Bu skorla, aynı potada olduğu telefonlardan daha iyi bir sonuç üreten G4 Plus, ayrıca bizim de 90 dakikalık HD video testimizden iyi skorla ayrıldı. Tam ekran parlaklığı ve Wi-Fi'ın bağlı olduğu senaryoda, 90 dakika sonunda yüzde 17'lik kayıp veren G4 Plus, böylece aynı testte yüzde 23 kayıp yaşayan Nexus 5X'ten veya yüzde 27 kaybeden OnePlus 2'den iyi durumda. Elbette bu testte yalnızca yüzde 13 değer kaybeden bir Galaxy S7 gibi değil, ama olacak o kadar da.

G4 Plus, oyun sırasında ise tam ekran parlaklığında, 10 dakika sürede bataryasından yüzde 7 kaybettiğini belirtelim. Yine ayrıca 8 saat 19 dakika gibi bir web dolaşımı gözlemlediğimizi, toplamda 11 saat video izletebildiğini, 20 saat civarı konuşma süresi sunduğunu ve yine biten pilini, 1 saat 52 dakikada telefonu tam kapasite şarj edebildiğimizi de söyleyelim. Bu arada G4 Plus hızlı şarj desteği gösteriyor. Böylece yaklaşık 20 dakika içinde telefonun yüzde 50'si civarını şarj edebiliyorsunuz.

Son olarak G4 Plus'ın genel olarak pilini değerlendirecek olursak, bütçe odaklı telefonlar arasında saygın bir yere oturuyor diyebiliriz.

Parmak izi ve hoparlör

G4 Plus'ta parmak izi sensörü, tıpkı Moto Z benzeri şekilde çalışıyor. Sensörün performansıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Ancak Moto Z'de de karşılaştığımız gibi, bu sensör Home butonu olarak çalışmıyor, yalnızca sensör görevi görüyor. Yani bu tuşu kullanarak Android ana menüsüne dönemiyorsunuz. Bunun için ekrandaki sanal butonu kullanmak durumundasınız ki, bu kafa karıştırıcı bir kullanım şekli. Lenovo, kısa zamanda bir yazılım güncellemesiyle bunu düzeltmeli diye düşünüyoruz.

G4 Plus'ın hoparlörüne gelecek olursak, telefonun sesi bize ahizeden sağladığıyla başlayabiliriz. Böylece telefonu oyun oynarken yatay konumda çift elle kullanırken hoparlörü kapatmanız, diğer modellere kıyasla daha zor. Bu sayede sesi kaybetmiyorsunuz. Fakat genel ses performansının çok iyi olduğunu söylemek zor. Hoparlör, idare eder bir ses sağlıyor.

Sese bağlı olarak elbette şunu da söylemek lazım: G4 Plus'ın kutusunda bir kulaklık yer almıyor. Bu bizce büyük eksiklik.

Kamera

G4 Plus'ın kamerasına geldiğimizde, telefonda bu anlamda önemli bir iş başarılmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çektiğimiz genel fotoğraf karelerinden gayet memnun kaldık. Onları da sizlerle paylaşacağız.

16 MP lense sahip olan telefon, f/2.0 diyafram açıklığı, son zamanlarda çok sık görmeye başladığımız lazer otofokus ve çift tonlu LED flaş gibi güzel özellikler getiriyor. 30 karede 1080p kalitede video kaydı da yapabilen kamera, HDR ve panoramayı da sunuyor elbette. Telefonun ön kamerası ise 5 MP tutulmuş. Burada da f/2.2 diyafram açıklığı ve oto HDR bizlere sunuluyor. Ancak bazı modellerde gördüğümüz LED flaş ön kamerada yok.

Sizlerle G4 Plus ile çektiğimiz fotoğrafları paylaşmadan önce son olarak şunu da söyleyelim. G4 Plus'ın kamerası, sınıfı için çok iyi fotoğraflar çekiyor, fakat kamera arayüzü de bir o kadar büyük hayal kırıklığı yaratıyor doğrusu. Bu arayüz için "bu kadar sadelik de fazla" diyebiliriz. Özellikle bu alanı biraz daha detaylı kullanmak isteyenler için opsiyon sunmayan G4 Plus, burada sadece temel noktalara cevap veriyor.

Şimdi sizlerle G4 Plus ile çektiğimiz fotoğrafları paylaşalım...

Moto G4 Plus'ın kamerası renkleri doğal şekilde yakalayabiliyor.

Makro çekimlerde herhangi bir problem yok. Gayet detaylı.

HDR kapalı.

HDR açık.

Telefon, çiçeklerin mor rengini canlı şekilde yakalamayı başardı.

Bu yakın çekimde ayrıntı seviyesi bu sınıf telefon için etkileyici.

Flaşlı çekim.

Flaşsız çekim.

Lenovo Moto G4 Plus Teknik Özellikleri Ürün Modeli Lenovo Moto G4 Plus Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 84 Üretici Lenovo Firma Lenovo Türkiye (216) 570 01 00 İşletim Sistemi Android 6.0.1 İşlemci Qualcomm Snapdragon 617 Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 1.5 GHz Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 × 1920 px Grafik İşlemci Adreno 405 Bellek (RAM) 2 GB Dahili Depolama 16 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 5.0 MP Arka Kamera 16 MP Çift Hat Var Wi-Fi Var NFC Yok GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Konuşma Süresi 20:53 saat Boyutlar 76 × 153 × 9.8 mm Ağırlık 155 gr. SAR Değeri 1.09 W/kg

Alternatifleri

Moto G4 Plus'a alternatif olarak bu fiyat bandında çok sayıda telefon yer alıyor. Alcatel IDOL 4'ü yakından inceleyebiliriz, Huawei P9 Lite'a göz atabilir ve Casper VIA A1'i de değerlendirebilirsiniz.