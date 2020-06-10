10 yıl önce başlayan ilginç hazine avı son buldu! Saklanan hazine bulundu

ABD'li koleksiyoncu Forrest Fenn 10 yıl önce Rocky Dağları'na hazine gizlemiş ve hazine avı başlatmıştı. Yaklaşık değeri 1 milyon dolar olan gizli hazine geçtiğimiz günlerde sonunda bulundu.