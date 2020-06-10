10 yıl önce başlayan ilginç hazine avı son buldu! Saklanan hazine bulundu

ABD'li milyoner ve antikacı Forrest Fenn 10 yıl önce kansere yakalandığında Rocky Dağları'na yaklaşık değeri 1 milyon dolar olan (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) hazine saklamıştı. Ebeveynlerin, doğa sevgisi aşılaması için çocukları, şehrin dışına çıkarması gerektiğini düşünen Fenn, bu servetinin buna vesile olmasını istedi.
Hazine Hakkında İpuçları Şiirde Saklıydı
Hazine hakkındaki ipuçlarını 24 satırlık bir şiire saklayan Fenn, hazine avı başlatmıştı.
"Hazineye ulaşmak için şiire 9 anahtar kelime koydum" diyen Fenn, "Çocukların doğaya çıkıp, hareket etmesini, güneşin ve ağaçların tadını çıkarmasını istiyorum. Çocuklarınızı alın ve balığa çıkın, hazineye ulaşmak için de gerekli malzemeleri yanınızda bulundurun" demişti.
Saklı Hazinenin İçinde Ne Vardı?
Bulunması 10 yıl süren gizli hazine geçtiğimiz günlerde bulundu. Hazinenin içinde altın sikke, külçe, altın varaklı aynalar, hayvan figürleri, yakut ve zümrüt bulunuyor.
Forrest Fenn, hazineyi bulan define avcısının kendisine bir fotoğraf gönderdiğini ve 1 milyon dolarlık hazinenin bulunduğunu bu şekilde doğruladıklarını ifade etti.
Hazineyi Kim Buldu?
Forrest Fenn, hazineyi bulan kişinin kim olduğunu söylemedi ancak ülkenin 'doğusundan' biri olduğunu ifade etti.
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