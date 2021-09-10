12 Minutes İnceleme: Ne olduğunu anlamak için 12 dakikanız var!

Zaman döngüsüne sıkışan insanların konu edildiği bilim kurgu filmlerini seviyorsanız, bu oyunu sakın kaçırmayın!

  • Mahmut Karslıoğlu
Ne olduğunu anlamak için 12 dakikanız var!

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