1900'den Gelen Güneş Tutulması Videosu!
Görenleri büyülüyor: 1900 yılında kaydedilen şaşırtıcı Güneş tutulması videosunun restore edilmiş hali yayınlandı!
28 Mayıs 1900 tarihinde güneş tutulmasını seyredebileceğiniz en iyi yerlerden biri, Kuzey Carolina idi. Gökyüzü olayı, dünya çapında bilim adamlarını ve diğer gök izleyicilerini buraya çekmişti. Gelenler arasında İngiliz sihirbaz ve film yapımcısı Nevil Maskelyne de vardı.
Maskelyne'in yakaladığı görüntüler, 119 yıl sonra şimdi restore edildi ve Royal Astronomical Society tarafından yayınlandı. Arşiv taraması sırasında bulunan filmin bir parçası tarandı, tekrar birleştirildi ve her çerçeve tekrar zamanlandı. İngiliz Film Enstitüsü Ulusal Arşivi'nin de yardımıyla ortaya 4K çözünürlüklü bir video çıktı.
Maskelyne, Ay'ın Dünya üzerine düşen gölgesini yakalayabilmek için kamerasına takacağı özel bir aksesuar geliştirmişti. Bu görüntülerin o zamandan kalan tek görüntü olduğu düşünülüyor.
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