2 Kişilik MRI Taraması, İnsan İlişkilerinde Beyinde Neler Olduğunu Çözecek

Araştırmacılar, bir insanın diğer bir insana dokunduğunda, her iki kişinin beyninde neler olduğunu görmek için özel bir MRI yöntemi geliştirdi.

29 Haziran 2020 21:00

Levent Öztürk