2 Kişilik MRI Taraması, İnsan İlişkilerinde Beyinde Neler Olduğunu Çözecek

Araştırmacılar, bir insanın diğer bir insana dokunduğunda, her iki kişinin beyninde neler olduğunu görmek için özel bir MRI yöntemi geliştirdi.

  • Levent Öztürk
Beynimizin bir sırrı daha çözülüyor
Ville Renvall/ Aalto University

Frontiers in Psychiatry dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bir başka kişiye yakın bir şekilde dokunmak, her iki kişinin beyninde de karmaşık bir sinirsel tepki oluşturuyor.

Bir sohbet sırasında veya bir sorunu çözerken, beyin işlevleri "esnek olarak birbirleriyle bağlantılı" oluyor ancak iki kişi arasında gerçek zamanlı sosyal iletişim ve beynin nasıl tepki verdiği çok çalışılmış bir alan değil. Sosyal etkileşimlerin beyni nasıl etkinleştirdiğini belirlemek için Aalto Üniversitesi ve Turku PET Centre araştırmacıları, normalde tekil beyin taramaları için kullanılan tipik 32 kanallı bir bobin başlığı alarak iki adet özel kurulmuş 16 kanallı başlığa böldüler ve  iki beyinde neler olduğunu aynı anda takip etme çalışmalarına başladılar.

Yedi kadın - erkek ve üç kadın - kadın çiftten oluşan arkadaş veya romantik ilişki içerisindeki on çift, bu özel tasarlanmış başlıkları giymeden önce normal tek kişilik düzen ile tek başlarına tarandı. Daha sonra her çift MRI tarayıcının içerisinde yüz yüze, yakın bir konumda 45 dakika geçirdi. Araştırmacılar işaret verdiğinde de katılımcılar sıra ile partnerlerinin dudaklarına dokunarak araştırmacıların "sosyal ilişkilerde sevgiyi ve güveni göstermenin yakın bir yolu" olarak tanımladıkları işlemi gerçekleştirdiler.

Taramaları inceleyen araştırmacılar, her iki beyinde motor ve duyusal bölgelerin etkinleştiğini gördü. Üstelik bunun, senkronize bir şekilde gerçekleşmesi oldukça ilgi çekici. 

Aalto Üniversitesi Profesörü Riita Hari'nin söylediğine göre "beynimiz sadece dış uyarıcılara tepki vermiyor; anlık olarak bir sonraki hareketin ne olacağını da tahmin etmeye çalışıyor."

Normalde MRI yetenekleri sadece bir kişi ile sınırlı ve bu da insan beyninin sosyal etkileşimler sırasında nasıl davrandığının anlaşılmasını zorlaştırıyor. Ancak bu yeni tasarım ile beraber araştırmacılar için yeni bir kapı açılmış bulunuyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
Kayıp Kıta Zelandiya'nın Haritaları, İnternette Yayınlandı
iPhone'un pil ömrünü uzatmanın 7 yolu!
Microsoft, Dördü Hariç, Tüm Dünya'daki Mağazalarını Kapatmaya Karar Verdi
Sebzede çıkan tırtılı kelebek yapmaya karar verdi! Süreci anbean kaydetti!
Nijeryalı fenomen dolandırıcı çıktı! 255 milyon TL ile Dubai'de yakalandı

 

 