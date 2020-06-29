2 Kişilik MRI Taraması, İnsan İlişkilerinde Beyinde Neler Olduğunu Çözecek

Frontiers in Psychiatry dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bir başka kişiye yakın bir şekilde dokunmak, her iki kişinin beyninde de karmaşık bir sinirsel tepki oluşturuyor.
Bir sohbet sırasında veya bir sorunu çözerken, beyin işlevleri "esnek olarak birbirleriyle bağlantılı" oluyor ancak iki kişi arasında gerçek zamanlı sosyal iletişim ve beynin nasıl tepki verdiği çok çalışılmış bir alan değil. Sosyal etkileşimlerin beyni nasıl etkinleştirdiğini belirlemek için Aalto Üniversitesi ve Turku PET Centre araştırmacıları, normalde tekil beyin taramaları için kullanılan tipik 32 kanallı bir bobin başlığı alarak iki adet özel kurulmuş 16 kanallı başlığa böldüler ve iki beyinde neler olduğunu aynı anda takip etme çalışmalarına başladılar.
Yedi kadın - erkek ve üç kadın - kadın çiftten oluşan arkadaş veya romantik ilişki içerisindeki on çift, bu özel tasarlanmış başlıkları giymeden önce normal tek kişilik düzen ile tek başlarına tarandı. Daha sonra her çift MRI tarayıcının içerisinde yüz yüze, yakın bir konumda 45 dakika geçirdi. Araştırmacılar işaret verdiğinde de katılımcılar sıra ile partnerlerinin dudaklarına dokunarak araştırmacıların "sosyal ilişkilerde sevgiyi ve güveni göstermenin yakın bir yolu" olarak tanımladıkları işlemi gerçekleştirdiler.
Taramaları inceleyen araştırmacılar, her iki beyinde motor ve duyusal bölgelerin etkinleştiğini gördü. Üstelik bunun, senkronize bir şekilde gerçekleşmesi oldukça ilgi çekici.
Aalto Üniversitesi Profesörü Riita Hari'nin söylediğine göre "beynimiz sadece dış uyarıcılara tepki vermiyor; anlık olarak bir sonraki hareketin ne olacağını da tahmin etmeye çalışıyor."
Normalde MRI yetenekleri sadece bir kişi ile sınırlı ve bu da insan beyninin sosyal etkileşimler sırasında nasıl davrandığının anlaşılmasını zorlaştırıyor. Ancak bu yeni tasarım ile beraber araştırmacılar için yeni bir kapı açılmış bulunuyor.
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