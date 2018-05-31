2019'un Tüm iPhone'larında OLED Ekran Olabilir!
Belki bu yıl olmayacak. Ama 2019 yılında piyasaya sürülecek tüm iPhone modellerinde OLED ekran görürseniz şaşırmayın!
2019 yılında Apple, OLED'e geçişini tam anlamıyla tamamlayabilir. Yeni bir raporun belirttiğine göre 2019 yılında sunulacak olan üç iPhone da OLED ekranlara sahip olacak. Apple, şu anda OLED ekranları sadece bir iPhone için – iPhone X – kullanıyor ve çoğu söylenti, bu yıl sunulacak olan üç iPhone modelinden ikisinin OLED ekrana, birinin de LCD ekrana sahip olacağını belirtiyor.
OLED'in LCD'ye göre daha iyi kontrast da dahil olmak üzere bazı potansiyel avantajları var. Apple'ın en üst modelinde bu ekranı kullanmasının da sebebi bu. Ancak ETNews'in konu ile alakalı kaynaklardan alıntı yaparak söylediğine göre, bu yıl olmasa da, önümüzdeki yıl her model bu ekranları kullanacak.
Tabii ki bu cümle, önümüzdeki yıl üç telefon sunulacağı varsayılarak kuruluyor. Eğer firma dördüncü bir model daha eklemeye karar verirse bunların birinin halen LCD kullanması ve diğerlerinin OLED'e geçmesi de mümkün olabilir.
Her model için OLED kullanmanın ise iki önemli problemi bulunuyor. Bu problemlerin ilki her zamanki gibi maliyet masrafları. Eğer Apple daha ucuz bir model sunmak istiyorsa LCD'nin daha doğru karar olacağı söylenebilir ve bu yıl beklenen üçüncü telefon da, OLED iPhone XI ve iPhone XI Plus'ın yanında yer alacak bir LCD iPhone 9.
Diğer problem ise gerektiği kadar OLED ekranı tedarik edebilmek. Şu anda Apple'ın tek OLED tedarikçisi Samsung ve raporlara göre Samsung'un, Apple'ın talebini karşılamak için daha fazla tesis kurması gerekebilir. Ancak LG'nin de bu alanda güçlü olmak istediği biliniyor.
Eğer Apple yeterince büyük bir tedarik zinciri kuramazsa veya fiyatları düşük tutmak isterse, LCD'nin bir süre daha firma tarafından kullanılacağı söylenebilir. Ancak görünene göre Apple, LCD'den tamamen vazgeçme yolunda ilerliyor. Samsung Galaxy S9, Pixel 2 ve Huawei P20 Pro gibi pek çok rakibin OLED kullanıyor olması da, LCD'nin üst seviye telefonlarda kullanıldığı günlerin geride kaldığının büyük bir habercisi.
Levent Öztürk
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