2020'de Çıkan iPhone'un Adı Şimdiden Belli Oldu!
iPhone 11 yeni tanıtıldı ancak 2020'nin iPhone'unun adı, şimdiden güvenilir bir isim tarafından ortaya atıldı!
Güvenilir kaynaklara göre Apple'ın 2020'de çıkacak olan telefonu iPhone 12 olacak.
iPhone'la ilgili isabetli tahminlerinden tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın sonraki telefonunun iPhone 12 olacağını ve telefonun 2020'de çıkacağını söyledi. Şu noktada iPhone 12 hakkında bildiklerimiz ise oldukça sınırlı. Beklentiler, yeni telefonların yepyeni bir tasarımla, ekran içi parmak izi sensörüyle ve hatta 5G ile geleceği yönünde.
"iPhone 11'den sonra elbette iPhone 12" gelecek diyorsanız, Apple'ın her zaman böyle yapmadığını, model isimlerinin sonuna harfler eklediğini hatırlatalım (iPhone X'ten bir sene sonra, küçük güncellemeler içeren iPhone XS'nin piyasaya sürülmesi gibi.
iPhone 12'nin Eylül 2020'de yapılacak tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar muhtemelen hızlanacak.
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