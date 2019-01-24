2020'nin iPhone'ları Tamamen OLED Olabilir

Apple, OLED'e kapıyı açsa da LCD'yi tamamen bırakmış değil. Ancak bu, yakında değişecek ve firma tamamen OLED'e geçecek.

2020'nin iPhone'ları Tamamen OLED Olabilir

Apple'ın amiral gemisi düzeyindeki telefonları OLED'den vazgeçemiyor. Ancak "bütçe dostu" iPhone XR'nin ekranı, maliyeti düşük tutmak için LCD teknolojisini kullanıyor. Şimdi bir Wall Street Journal raporu, Apple'ın 2020 serisi telefonlarında LCD'yi terk edeceğini söyledi.

Geçen seneki bir rapor da benzer iddiayı dile getirmiş, Apple'ın 2019'daki telefonlarının OLED olacağını söylemişti. Samsung, Google, LG ve OnePlus yıllardır OLED ekran kullanırken Apple OLED ekranı ilk olarak iPhone X'te kullanmıştı.

OLED ekranlar, etkileyici kontrast oranları sunuyorlar anca Apple'ın OLED'e geçmesinin arkasında başka nedenler de olabilir. Firmanın ekrana dokunmatik özelliği eklemek istediği söyleniyor. Ayrıca OLED teknolojisi, daha ince tasarımların da yolunu açabilir.

Apple'ın OLED'e uzun süre geçmemesinin bir başka nedeni, en büyük OLED sağlayıcısının rakibi Samsung olması ve tedarik durumları. Ancak Apple'ın rakiplerinin gerisinde kalmaması için OLED'e tam olarak ayak uydurması şart gibi görünüyor.

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