2021 Güzel Bitti, 2022 Güzel Başladı: Ford'dan Göz Kamaştıran Sonuçlar!

ABD'li otomobil üreticisi Ford, 2021 yılını çok iyi bir konumda kapatırken, 2022 yılına da çok iyi başlamış gibi görünüyor. İşte Ford'un 2021 yılı son çeyrek satış rakamları ve gelecek hedefleri...