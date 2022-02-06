2021 Güzel Bitti, 2022 Güzel Başladı: Ford'dan Göz Kamaştıran Sonuçlar!

ABD'li otomobil üreticisi Ford, görünüşe göre 2021 yılını çok iyi kapatırken, 2022 yılına da iyi başlamış durumda. 4'üncü çeyrek kazanç sonuçları açıklanan Ford, şirketin bugüne kadar girdiği çabaların karşılığını aldığını gösteriyor. Satış rakamlarıyla şu anda en çok satan ABD'li otomobil üreticisi konumunda olan Ford, öte yandan 2 numaralı EV perakendecisi olarak da sıralanıyor.
Şirketin başkanı ve CEO'su Jim Farley, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Finansal performansımız oldukça iyi" derken, "Müşterilerin, Ford'un elektrikli otomobilleri tercih ettikleri için fazlasıyla memnunuz. Şimdiden 275 binden fazla tamamen elektrikli Mustang Mach-E SUV, F-150 Linghtnin kamyonet ve E-Transit ticari araç siparişinde bulunduk" diyor. Modern bir Ford inşa etmek için hızla hareket etmeye başladıklarını söyleyen CEO, önlerinde yapacakları daha çok atılım bulunduğunu da sözlerine ekliyor.
Ford'un açıklanan kazanç rakamları gerçekten iyi görünüyor. 2021 yılı 4'üncü çeyreğinde toplamda 37.7 milyar dolar gelir elde eden şirket, 12.3 milyar net geliri kasasına koymuş durumda. Şirket yalnızca ocak ayı içinde 6 bin 513 Mavericks satarken, bunların 3 bin 549'u hibrit modeller.
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