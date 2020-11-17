2021'in İlk Amiral Gemisi Ceplerinden Biri Olacak OnePlus 9 Göründü

Bugüne kadar OnePlus 9'ın ne gibi özelliklere sahip olacağı veya nasıl görüneceğine ilişkin bir bilgi duymamıştık. Ancak şimdi telefonun neye benzeyeceği ortaya çıktı. Sızan render görüntülerine göre, telefon tasarımıyla gayet sade görünecek ve arka yüzde 2 büyük kamera dikkati çekecek.
91mobiles tarafından bir araya getirilen görüntülere göre OnePlus 9,estetik yönü kuvvetli bir telefon olacak. Telefonun ekranı 6.55 inçten büyük olacakken, net boyut şimdilik bilinmiyor.
Telefonun ön yüzünde selfie kamerası ekrana delik şekline yerleştirilen OnePlus 9, arka yüzde ise 2 büyük kameraya yer verecek. Ancak burada 3'üncü bir kamera daha bulunuyor. Ancak kameraların özelliklerine ilişkin bilgiler şimdilik belli değil.
OnePlus 9'da Qualcomm'un gelecek yılın en üst seviye işlemcisi Snapdragon 875'in olması beklenirken, telefonda süper hızlı 65W şarj desteği ile OxygenOS işletim sisteminin bulunacağı da kesin gibi.
OnePlus 9'un Mart 2021 tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.
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