2021'in iPhone'unda Lightning Portu Olmayacak

Doğru çıkan tahminleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, dikkat çekecek yeni bir iddiada bulundu ve 2021'in "en üst seviye" iPhone'unun Lightning portunu kaldıracağını söyledi.
Herhangi bir portu bulunmayan iPhone'u nasıl şarj edeceğiniz ise çok açık değil. iPhone'lar 2017'den beri kablosuz şarjı destekliyor ancak firma bu yolu izlerse, iPhone ile birlikte şarj yüzeyini dahil etmek zorunda kalacaktır ve kullanıcılar, gittikleri yerlerde şarj yüzeyi aramak zorunda kalacaktır. Yani kablosuz şarj, telefonu sadece evde şarj etmiyorsanız kablolu şarj kadar rahat değil.
Bunlar elbette Apple'ın Lightning'i bırakıp, USB-C gibi bir başka kablolu çözüme geçmemesi halinde geçerli. Kuo, Apple'ın planlarını açıklamakta genellikle başarılı olsa da, bu iddiaya bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var. Firma gerçekten böyle bir hamleyi planlıyor olsa bile, 2021'e kadar birçok şey değişebilir ve Apple, bu planından vazgeçebilir.
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